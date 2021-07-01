شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ اليوم صرف المعاشات بزيادة 13% تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من اليوم الخميس زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة المعاشات وسيتم صرف المعاشات اليوم من ماكينات الصرف الآلى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات مع الزيادة الـ13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع تشكيل مجموعات عمل من أجل تذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أولا بأول، كما وجهت الوزيرة بنك ناصر الاجتماعى بضخ الأموال بماكينات الصرف التابعة للبنك فى إطار التسهيل على أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الرئيس لديه اهتمام كبير بملف أصحاب المعاشات، وحريص دائما على متابعة هذا الملف.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات وأن الصرف سيكون اعتبارا من اليوم الخميس أول شهر يوليو بتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه، وأنه قبل زيادة المعاشات قامت الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم فى العام السابق لمعرفة الملائمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 5.5% فى العام الماضى، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5%، وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.