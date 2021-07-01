شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة مرتفعة.. تعرف على متوسط نسب رطوبة الجو حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس حتى الإثنين 5 يوليو 2021، حيث يمتد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء، ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الإثنين المقبل:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80 - 85

الصغرى نهارا 25 - 30



- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90 - 95

الصغرى نهارا 40 - 45



- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60

الصغرى نهارا 30 - 35



- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 45

الصغرى نهارا 25 - 30



- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35

الصغرى نهارا 15 - 20