شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة .. نهضة غير مسبوقة فى تشييد المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المدينة الذكية هى منطقة حضرية تستخدم أنواعًا مختلفة من الأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع البيانات، وتُستخدم الرؤى المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة، في المقابل يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدينة، ويتضمن ذلك البيانات التي تم جمعها من المواطنين والأجهزة والمباني والأصول التي تتم معالجتها وتحليلها بعد ذلك لمراقبة وإدارة أنظمة المرور والنقل ومحطات الطاقة والمرافق وشبكات إمدادات المياه والنفايات وكشف الجرائم وأنظمة المعلومات والمدارس والمكتبات والمستشفيات، والخدمات المجتمعية الأخرى.. ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أبرز المدن المصرية الجديدة:

تأتى العاصمة الإدارية الجديدة على رأس مدن الجيل الرابع بمساحة 170 ألف فدان، وستضم المدينة 20 منطقة سكنية من المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون شخص وشبكة طرق بطول 650 كم. وتتألف المرحلة الأولى من المدينة السكنية الذكية من مساحة 40 ألف فدان توفر 2048 وحدة سكنية. كما ستضم مطارا دوليا وقطارا كهربائيا لربطها بمدينة العاشر من رمضان والسلام، وستشمل المدينة 1250 مسجدًا وكنيسة، ومركزًا للمؤتمرات يتسع لـ 5000 مقعد، وحوالي 2000 مدرسة وكلية، وأكثر من 600 منشأة طبية، ومنتزه من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

تقع المدينة على مساحة 48000 فدان فى مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط ​​بمصر، وهي مصممة لتضم 5000 وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من 400000 نسمة، وستشمل المرحلة الأولى افتتاح مدينة بيئية. كما ستضم مدينة العلمين الجديدة جامعة وطنية تضم عددًا من كليات العلوم التطبيقية ودار أوبرا ومكتبة ومتحفًا.

تمتد المرحلة الأولى من مدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 78 ألف فدان، وتشمل مشروعات سكنية ومشاريع عمرانية متكاملة وسوق جملة وميناء جاف ومدينة للحرفيين.

تبلغ مساحة المرحلة الأولى من مشروع حدائق أكتوبر 41 ألف فدان، تشمل واحة أكتوبر بمساحة 3000 فدان وحوالى 50 ألف وحدة سكنية.

تمتد مدينة العبور الجديدة على مساحة 2600 فدان، حيث يتم بناء 26000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرافق العامة اللازمة، وأربع حضانات ما قبل المدرسة، ومدرستين ابتدائيتين، ومدرسة ثانوية، ومدرسة لغات، وثلاثة مراكز طبية، و13 مركزًا للتسوق، مخبز وكذلك ساحات مفتوحة ومركز شرطة ومركز إطفاء ومركز شباب.

هو مشروع قومي جديد تم بناؤه تحت إشراف الحكومة المصرية بمساحة إجمالية 5104 أفدنة. تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم بناؤها على مساحة 2063 فدانا. وتشمل المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة عدة مشاريع: سكن مصر بـ 4704 وحدات، دار مصر بـ 11000 وحدة، محطة تحلية مياه، ومشروع إسكان اجتماعي. لا تزال أعمال البناء جارية، وقد تم إنجاز 20٪ من وحدات سكن مصر. ويبلغ عدد سكان المدينة الجديدة المستهدف 680 ألف نسمة.

أنفقت هيئة مدينة أسوان الجديدة 3.5 مليار جنيه على تطوير مدينة أسوان الجديدة حتى الآن، بلغ معدل تطوير المرحلة الأولى للمدينة 80٪ وسيتم تطويرها بالكامل بحلول عام 2020، بينما من المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية بحلول عام 2025 وسيتم تطوير المدينة بالكامل بحلول عام 2050. وخصصت الهيئة 1.5 مليار جنيه للمشروعات السكنية. تم الانتهاء من 168 مبنى سكنيا اجتماعيا من أصل 336 مبنى مخططا لها في المدينة.

يعد من أكبر المشروعات المصرية في هذا الإطار، تم تشييده تحت إشراف الهيئة الهندسية، ويضم مدينة الجلالة ومنتجع الجلالة العين السخنة المطل على خليج السويس وجامعة الجلالة وأخيرا طريق السخنة – الزعفرانة. الطريق منحني في جبل الجلالة مما يجعل المشروع متكاملا ومتطورا.

يبلغ طول طريق هضبة الجلالة الرئيسي حوالي 82 كيلو مترًا على الجانبين. وينقسم الطريق إلى ثلاثة مسارات مؤمنة من مخاطر الحوادث من خلال اللوجيستيات واللوحات الداخلية والتعليمات والتخطيط ومخاطر الفيضانات وجذبت المدينة بالفعل العديد من الاستثمارات بقيمة 100 مليون دولار. وتبلغ مساحتها حوالى 17000 فدان وتشمل الطريق الرئيسي والمحور الثانوي، وهي مقسمة إلى ثلاثة قطاعات.