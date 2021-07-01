بالخطوات.. كيف تتفادى اندلاع الحرائق بالعقارات فى فصل الصيف؟

-عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل، ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

محمد يوسف

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