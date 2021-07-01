شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من اليوم بزيادة 10 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تطبيق أسعار الشرائح للعام المالى الجديد بدءًا من اليوم الخميس والتى تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 فى يونيو الماضى، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتى تنتهى فى يوليو 2025.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المواطن يعلم بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد والمقبل وحتى نهاية خطة رفع الدعم فى يوليو 2025، قائلا: "مافيش حاجة نخبيها على المواطنين والشفافية مبدأى فى التعامل مع المواطنين"، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء يوليو الماضى وحتى انتهاء مدة رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2025 .

وتابع شاكر أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة، مؤكدا أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل أول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر فى الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الحالى، وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 38 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش بدلا من 96 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).