شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب غدا عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مناطق "امتداد 15 مايو - سجن 15 مايو - مدينة الأبطال، والمثلث بحلوان" بمحافظة القاهرة، انقطاعا فى مياه الشرب، من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت .

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع قيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذى يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوى بالمحطة .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.