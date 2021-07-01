شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تغلق أبوابها اليوم وتعاود العمل الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها سوف تغلق أبوابها للجمهور بدءا من اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، على أن تستأنف العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021، بالمواعيد التالية، يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 3:30 ظهرًا، (على ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميًا عن 300 قارئ؛ 200 لحاملي التذاكر و100 لأعضاء المكتبة).

من جهه أخرى، أعلنت مكتبة الطفل برنامج الأنشطة لصيف 2021 (خلال شهر يوليو)، والذى يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، الثقافية، العلمية والتاريخية، حتى أغسطس المقبل، وتقام بعض الأنشطة داخل مكتبة الطفل وبعضها على تطبيق زووم.

وحول تعليمات الحصول على خدمات مكتبة الطفل أشارت مكتبة الإسكندرية إلى أنه:

- يرجى العلم أن أنشطة مكتبة الطفل للأطفال من سن 6 سنوات إلى 11 سنة.

- الحجز إلكترونيًّا لحاملى العضوية السنوية السارية عن طريق الموقع الخاص بمكتبة الطفل.

- يُفتح باب الحجز لكل نشاط على حدة قبل موعد النشاط بثلاثة أيام في تمام الساعة السادسة مساءً.

- يتم حجز الأنشطة المقامة على تطبيق زووم عن طريق ملء نماذج جوجل، وسيتم أرسال الرابط الخاص بالورشة على تطبيق الواتساب.

- الأنشطة الممتدة لأكثر من يوم يكون مكتوبًا بجوارها كلمة تابع، ويُحجَز ذلك النشاط مرة واحدة فقط قبل بدئه.

- كل طفل يمكنه حضور فترة واحدة فقط في اليوم سواء كانت بقاعات القراءة أو بحجز نشاط.

- برجاء ارتداء الكمامة طوال مدة البقاء بالمكتبة.

- برجاء تعقيم اليدين قبل ملامسة أي سطح.

- برجاء ترك مسافة أمنه بينك وبين الاطفال الآخرين وبين موظفي المكتبة.

- ممنوع تناول المأكولات والمشروبات داخل المكتبة (ماعدا الماء) داخل المكتبة.

- استعارة الكتب متوقفة حاليا.

- يرجى العلم أنه غير مسموح بتواجد أولياء الأمور داخل مكتبة الطفل.