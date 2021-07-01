شكرا لقرائتكم خبر عن أراض وشقق و141 مليونا.. مدبولي يصدر قرارين بشأن المتضررين من «السد العالي وخزان أسوان» (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قراري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقمي 1435 و1436 لسنة 2021، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالي.

وتضمن القراران كشوفاً بأسماء المستحقين لتلك التعويضات، والذين تنوعت تعويضاتهم ما بين أراضي فضاء وأراضي قابلة للزراعة، ووحدات سكنية تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمتها لصالح الصندوق الاجتماعي للإسكان ودعم التمويل العقاري، ومبالغ مالية بلغت قيمتها في القرار الأول 96 مليونا و36 ألفا و675 جنيها، وفي القرار الثاني 45 مليونا و347 ألفا و525 جنيها، بما قيمته 141 مليونا و384 ألفا و200 جنيه.

وفيما يلي نص القرارين: