شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق الحملة القومية لجمع البلازما 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان انطلاق المشروع القومي لتصنيع البلازما وتوفير مشتقات الدم يوم 15 يوليو الجارى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 10 مراكز لتجميع البلازما، ومع نهاية العام سيكون متوفرا 20 مركزا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مستشفيات ووحدات حياة كريمة سيتم فيها توفير مركز لجمع البلازما تمهيدا لتصنيعها محليا، مضيفة أن مشروع تصنيع البلازما من المشروعات القومية.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة خلال السنة المالية 2021/2022 حيث شهدت زيادة ضخمة، كما أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما بحلول 2023، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما علي ضوء توجهات القيادة السياسية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي، خلال 3 سنوات وتابعت: "شهد العام الجارى إنشاء 6 مراكز في 5 محافظات منها العجورة، والإسكندرية والمنيا، وتابعت: "سيتم إنشاء 6 آخرين خلال 2022 باعتمادات قدرها 650 مليون جنيه".

وأضافت وزارة الصحة: تشمل الخطة محافظات المنوفية، دمياط، الاسماعلية، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، على أن يتم إنشاء 8 مراكز فى 8 محافظات بحلول 2023 وقالت وزارة الصحة والسكان إن المشروع القومى لتصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتى محليا.