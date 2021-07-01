اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضفعها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـاراً مـن الـ 10 مساء غد الجمعة، حتى الـ 6 من صباح السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لاعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.