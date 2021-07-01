شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 يونيو.. تعرف على موعد عيد الأضحى و16 يوما إجازة في شهر يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر موعد عيد الأضحى المبارك 2021 محركات البحث على موقع جوجل خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أعلن المركز الفلكي في دولة السعودية عن وقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين السعودية ومصر حيث تتابع معاً رؤية الهلال الشهر الجديد في يوم 29 ذي القعدة لتحديد الموعد بالدقة.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وترصد 16 يوما إجازة رسمية يحصل عليها الموظفون خلال شهر يوليو الجاري، تبدأ اليوم الخميس بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

10 أيام عطلات رسمية أسبوعية يحصل عليها الموظفون في يومي الجمعة والسبت في شهر يوليو وهي.

الجمعة 2 يوليو والسبت 3 يوليو، والجمعة 9 يوليو والسبت 10 يوليو، والجمعة 16 يوليو والسبت 17 يوليو، والجمعة 23 يوليو والسبت 24 يوليو، والجمعة 30 يوليو والسبت 31 يوليو.

وقفة عرفات تكون يوم الاثنين 19 يوليو على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو، ويسبق ذلك يوما الجمعة والسبت 16 و17 يوليو راحة أسبوعية، ليتبقى يوم الأحد الوحيد وسط أسبوع العيد، وهو ما قد يجعل رئيس الحكومة يصدر قرارا بضمه إلى أيام عيد الأضحى لتصل إلى 9 أيام متواصلة بعد ضم يومي الجمعة والسبت 23 و24 يوليو، ليستفيد الموظفون بعدد أكبر من أيام الإجازة خلال عيد الأضحى.

إجازة ثورة 23 يوليو المقررة للعاملين في الحكومة ونظرا لأن موعد إجازة ثورة 23 يوليو سيأتي في رابع أيام عيد الأضحى، فسيتم تأجيل الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بقرار من الحكومة إلى يوم آخر خلال يوليو الجاري.

1- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية.

2- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 عيد حرب 6 أكتوبر.

3- يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر عيد المولد النبوى، آخر أيام الإجازات الرسمية في 2021.