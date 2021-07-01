شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن «سد النهضة»: «ربنا حبا مصر بالنيل منذ آلاف السنين وستظل عينيه عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن البلاد تواجه تحديات داخلية وأخرى خارجية كبيرة جدا، قائلًا: «أتوقع في ظرف سنوات قليلة أن الصورة العامة لمصر من كل ناحية يبقى العالم بيتكلم عليها».

وأضاف البابا، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «MBC مصر»، أن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي شغلته كما شغلت كل المصريين، مضيفا: «سياسة النفس الطويل ستأتي بثمارها، وهذه قضية خطيرة وواثق أن الأزمة هتتحل بصورة أو بأخرى بما يرضي كل الشعوب ومصر اللي ربنا حافظها وحباها بالنيل منذ آلاف السنين، وستظل عينيه على مصر ويحفظها ويبارك شعبها ومياهها وأرضها».