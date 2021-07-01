شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تصدر بيانا رسميا بشأن صرف معاشات يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بدء صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي بداية من الخميس بتكلفة إجمالية تقدر بـ282 مليار جنيه عن العام المالي 2021/ 2022، شاملة قيمة الزيادة بنسبة 13% البالغ تكلفتها السنوية 31 مليار جنيه.

وأضاف عوض، في بيان رسمي: «لأول مرة يضع القانون نصا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي والتي قاربت من الـ5% في هذا العام، ولكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزيادة 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم وهذا يعطي مؤشرا واضحا على مرعاة الدولة اجتماعيا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين».

وأشار عوض إلى أن الزيادات السنوية بحديها الأدنى البالغ 117 جنيها والأقصي البالغ 1053 جنيها، تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.