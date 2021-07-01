شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بوقف إصدار بيان «كورونا»: «الناس مبقتش مهتمة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الصحة بالتوقف عن إصدار البيانات اليومية بشأن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا واستبدالها ببيانات عن أعداد التطعيم بلقاحات كورونا.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء، إن هناك دولا توقفت حاليا عن إصدار البيانات اليومية حول فيروس كورونا، مؤكدا أن العالم تعايش مع الجائحة.

وتابع: «الناس مبقتش مهتمة ببيانات إصابات كورونا.. البيانات بتتنشر متأخر والناس نايمة»، مضيفا: «لا حل أمامنا إلا التطعيم، ويجب الإقبال على مراكز تلقي اللقاحات».

وشدد موسى على ضرورة التعامل مع جائحة كورونا على أنه طبيعي وأمر واقع «مبقاش مرعب»، لافتا إلى أن دول العالم فتحت حدودها والشواطئ تكتظ بالناس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.