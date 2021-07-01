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أحمد موسى يطالب بوقف إصدار بيان «كورونا»: «الناس مبقتش مهتمة» (فيديو)

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الصحة بالتوقف عن إصدار البيانات اليومية بشأن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا واستبدالها ببيانات عن أعداد التطعيم بلقاحات كورونا.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء، إن هناك دولا توقفت حاليا عن إصدار البيانات اليومية حول فيروس كورونا، مؤكدا أن العالم تعايش مع الجائحة.

وتابع: «الناس مبقتش مهتمة ببيانات إصابات كورونا.. البيانات بتتنشر متأخر والناس نايمة»، مضيفا: «لا حل أمامنا إلا التطعيم، ويجب الإقبال على مراكز تلقي اللقاحات».

وشدد موسى على ضرورة التعامل مع جائحة كورونا على أنه طبيعي وأمر واقع «مبقاش مرعب»، لافتا إلى أن دول العالم فتحت حدودها والشواطئ تكتظ بالناس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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