شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحويل بين المدارس لمدة 45 يوما.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية (التجريبى) 2021-2022 بجميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وسيكون التحويل بين المدارس متاحا بداية من اليوم 1 يوليو 2021، لمدة شهر ونصف أي 45 يوما على ان تكون نتيجة التنسيق في نهاية شهر أغسطس أو أوائل سبتمبر المقبل.

و سيكون بمقدور أولياء الأمور التحويل الإلكترونى بين المدارس من هنا.

واستثنت وزارة والتعليم بعض المحافظات من هذا الرابط كمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث سيكون هناك رابط منفصل لكل محافظة وهما:

رابط التحويل بين مدارس القاهرة هنا

رابط التحويل بين مدارس الجيزة هنا

ويجب على أولياء الأمور اتباع الآتى لتحقيق شروط وكيفية التحويل بين المدارس :

1- غير مسموح بالتحويل لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيا فقط للتحويل بين الإدارات المختلفة والمحافظات المختلفة وداخل نفس الإدارة، ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيا من خلال الإدارات التعليمية والمدارس المعنية ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 – بعض الإدارات ليس بها مدارس، ولا توجد على روابط التحويلات بسبب ارتفاع الكثافة، وبالتالي لن تجدها مدرجة في رابط التحويل ولا يسمح بالتحويل لها.

5- غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

6- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يجتاز أو يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

الأوراق المطلوبة للتحويلات بين المدارس وطريقة التحويل :

1- جلب تحويل من أربع استمارات على أن يتم ملء تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شؤون الطلاب على أن يكون هناك موافقة من قبل مدير المدرسة.

2- يتم عمل حوالة بريدية على أن يتم الموافقة عليها وختمها من داخل شؤون الطلبة.

3- المدرسة المحول لها لابد أن توافق على عمل التحويل على أن يتم إرسال صورتين من التحويل.

4- يقوم ولي الأمر باستلام الملف الخاص بنجله أو ابنته وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به، وإنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول إلى المدرسة .