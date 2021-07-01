الكهرباء: ١.٥ مليون طلب لتركيب عدادات كودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تلقت ما يقرب من مليون ونصف المليون طلب من المواطنين للتحول من نظام الممارسة لاستهلاك الكهرباء فى العقارات المخالفة، إلى تركيب عدادات كودية، وتم تركيب ٢٦٠ ألف عداد كودى حتى الأن للعقارات المخالفة، ويجرى فحص أوراق باقى الطلبات لإجراء المعاينات اللازمة لتركيب العدادات.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فقط.

وأشار حمزة فى تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه جار حاليا فحص طلبات تلك الوحدات وتركيب عدادات لمن ينطبق عليه شروط العدادات الكودية، منها عدم التعدي على أملاك الدولة والالتزام بشروط الطيران المدني، وعدم البناء على الأراضي الزراعية أو المباني المقامة في حرم الطريق العام أو السكك الحديدية والمناطق الأثرية.

ونوه إلى أن العداد الكودى هو عداد مسبق الدفع مثل العدادات مسبقة الدفع الأخرى، ولكنه يحمل رقم وليس اسم صاحب الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن نظام المحاسبة للاستهلاك فى العداد الكودى هو نفس نظام المحاسبة لباقي العدادات وفقا لتعريفة الكهرباء الحالية، وأوضح أنه فى حالة تقنين أوضاع المبنى السكنى يتم تحويل العداد الكودى إلى عداد يحمل اسم صاحب الوحدة.