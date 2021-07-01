الأعضاء الجدد بنقابة اتحاد كتاب مصر يؤدون اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، جلسة لحلف اليمين لأعضاء الاتحاد الجدد، فى تقليد جديد من نوعه، بمقر الاتحاد بالزمالك، وأدى الأعضاء الجدد القسم طبقا للمادة 54 من قانون 65 لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم 19 لسنة 78.

وجاء نص حلف اليمين كالتالى "أقسم بالله العظيم، أن أصون مصلحة الوطن، وأن أؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على كرامة مهنتى، وأن احترم تقاليدها، وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد".

يشار إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أعلنت فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة لعام 2022، التى يشرف عليها الاتحاد، كالتالي..

أولا: ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتى:

1 ــ جائزة التميز فى الشعر.

2 ـــ جائزة التميز فى القصة والرواية.

3 ـــ جائزة التميز فى النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحدا من الرواد، ومن ذوى الأسماء البارزة فى مجاله الإبداعى، ومن المؤثرين فى الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبى، على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية.

ثانياً : ست جوائز سنوية في ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه على النحو الآتي:

1ـــ جائزة شعر الفصحى.

2ــ جائزة شعر العامية.

3ــ جائزة النقد الاًدبي .

4ــ جائزة الرواية .

5ـــ جائزة الترجمة .

6ـــ جائزة أدب الاًطفال ( الأعمال المسرحية )

ثالثاً : سبع جوائز خاصة على النحو الآتي:

1ــ جائزة د. عبد الغفار مكاوي فى القصة، وقيمتها 1500 جنيه.

2ــ جائزة د. حسن البنداري فى القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

3 ــ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه.

4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه.

5ـــ جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

6_ جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي) وقيمتها 10 آلاف جنيه

7_ جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3000 جنيه.

رابعاً : تتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كافة، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

خامساً: يشترط فى الأعمال المتقدمة الشروط الآتية:

1ــ يفتح باب التقدم من 2 مايو حتى 30 يونيو 2021 بمقر النقابة بالزمالك.

2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوى.

3ــ أن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم .

4ـــ ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل.

5ــ أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.

6ــ ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.

7ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.

8ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً.

9ـــ لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.

10 - فيما يرتبط بجائزة الترجمة يشترط:

أ - أن يكون العمل المترجم عن اللغة الأصلية .

ب - ألا يكون قد سبق ترجمته من قبل .

ج - أن يحضر المتقدم العملين الأصلى أو صورة منه والمترجم.