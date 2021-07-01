نائب التنسيقية بعد فصله من الحركة الوطنية: كنت أتبنى خطاب العقل والبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصدر محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بياناً رد فيه على قرار رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بإسقاط عضويته واتهامه بالخروج عن الالتزام الحزبي وعن مبادئه.

وقال عزمي "منذ بداية عهدي بحزب الحركة الوطنية المصرية، كنت أتبنى خطاب العقل و البناء وإنكار الذات وفي أغلب الاجتماعات أو اللقاءات كانت كلماتي تمثل صوت الإصلاح وصوت الشباب الطموح الحالم بمستقبل أفضل، ولكن اليوم يطل علينا أعداء النجاح ممن ينادون بتمكين الشباب، وفي نفس اللحظة يقومون بؤاد أفکار وأحلام هؤلاء الكوادر بحجة التآمر وتكوين مراكز للقوة، والتي يصعب منطقيا تصديقها بعد النظر إلى تاريخ و مجهود وخطوات البناء التي تشارك فيها كوادر الحزب جميعها ويقومون باتخاذ قرارات دون تحقيق أو حتي الاستماع إلينا تؤكد أن التقدير ليس له محل من الإعراب ولكن حل محله الكراهية".

كان رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أصدر 3 قرارات تنظيمية بإسقاط عضوية محمد يحي حسين محمد عزمي، ونور الدين محمود شوقي عبدالنور محمد الشيخ، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

وجاءت أسباب إسقاط العضوية بحسب القرارات التي حملت أرقام "39 و40" لسنة 2021، أنه نظرأ لأن البعض من أعضاء الحزب الذين يتولون مواقع بالأمانة العامة للحزب خروج عن الالتزام الحزبي وعن مبادئ الحزب، وقاموا بالسعي الدائم لهدم إستقرار الحزب.

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