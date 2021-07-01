برلماني: تحمل الدولة تكاليف علاج الضمور العضلي يؤكد اهتمامها بحقوق الإنسان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى الضمور العضلى، يثبت كل يوم اهتمام الدولة بحقوق الإنسان المصرى، ويؤكد توجيهات الرئيس بالاهتمام ببناء الإنسان كثروة بشرية.

وأضاف أبو العلا في تصريح له، الأربعاء، أن مرض الضمور العضلي من الأمراض التي يصعب علاجها حال تأخر الكشف عنها، بالإضافة إلى تكلفتها العالية، حيث تصل إلى ٣ مليون دولار للطفل الواحد، ما يمثل أزمة وتحدى كبير لأى دولة.

وثمن النائب أيمن أبو العلا، توجيهات الرئيس بالكشف المبكر عن ذلك المرض في الشهور الأولى عقب ولادة الطفل، للتعامل معه بشكل سريع، ما يؤدى إلى نتائج إيجابية في العلاج والحد من التكاليف الباهظة لعلاجه عقب ذلك، مضيفا، تلك التوجيهات ليس لها تفسير سوى حرص الرئيس على صحة المصريين وبناء البشر بشكل سليم والاستثمار فى الموارد البشرية، وشعور الرئيس أنه أب لكل المصريين يعيش هموم كل أسرة لديها طفل مريض.

وأشاد بخطوة تسجيل أول علاج بالسوق المصرى لتصنيع دواء لمرضى ضمور العضلات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إعلان الدولة الحرب على ذلك المرض وتخفيف معاناة المصريين الذين يعانون منه.

ودعا أبو العلا، منظمات المجتمع المدنى، للمشاركة مع الدولة في الكشف المبكر عن ذلك المرض، لاسيما وأن هناك آلاف الأطفال مهددين بالموت بسبب ذلك المرض، حيث يحدث لطفل من كل ١٠ آلاف طفل مولود.