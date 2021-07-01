يفضح جرائم الإخوان في حق الوطن.. dmc تذيع الفيلم الوثائقي قرار شعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أذاعت فضائية دي إم سي، الأربعاء، الفليم الوثائقى "قرار شعب"، والذى يضم لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة المصرية.

ويرصد الفيلم الوثائقى، كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء اختبارات رئاسية مبكرة ونهاية حكم الإخوان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه صباح الأربعاء، كلمة للشعب المصري، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على ثورة 30 يونيو.