شكرا لقرائتكم خبر عن كسر خط مياه الصرف الرئيسي في طريق فيله بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق فيله، حيث كلف محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد، بالتواجد الميداني بموقع الكسر، للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة من الفرق الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع المقاولون العرب لسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح لخط الطرد الذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال، حيث يصل طول الخط إلى 3.5 كم بقطر 600 ملل.

وبحسب بيان، الأربعاء، وجّه محافظ أسوان للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت لإعادة تشغيل المياه وتدفقها وعودتها مرة أخرى لمنطقة الكرور، بدءاً من بازار الرفاعى وحتى الرشكول وهى الأماكن التي تم قطع المياه عنها لحين نهو أعمال الإصلاح بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أنه تم الدفع بـ 5 سيارات لتوزيع مياه الشرب على المناطق المتضررة من الكسر لتوفيرها للمواطنين، فيما تم شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه عقب الكسر بالخط الرئيسى للطرد بواسطة 8 سيارات وفنطاس، علاوة على إعادة الشيء لأصله لطريق فيله بعد انتهاء أعمال الإصلاح لضمان إنتظام الحركة المرورية.