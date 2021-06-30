شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: «الشعب خرج شايل رأسه على كفه لإنقاذ بلده في 30 يونيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو بلا وجود أي أمان له، قائلا: «الشعب خرج شايل راسه على كفه عشان ينقذ بلده، والحوادث الطائفية منذ التاريخ بدأت مع ظهور الإسلاميين والإخوان».

وأضاف «عيسى» خلال برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الأربعاء، أن «مشاركة أعضاء من الحزب الوطني وانضمامهم للجماهير في ثورة 30 يونيو شيء عظيم جدًا، إذ إن كل الشعب آمنوا بمطالبهم، ولا مشكلة في مشاركة الحزب الوطني في الثورة»، مشيرًا إلى أن «مصر كلها شاركت في 30 يونيو ماعدا الإخوان والإرهابين، كما أن كل محافظات مصر شاركت في 30 يونيو».

وأوضح أن «الإخوان لا يؤمنون بالأوطان والشعب هو من ثار عليهم»، منوهًا إلى أن «كل الأجيال خرجت في ثورة 30 يونيو وكل القطاعات والأجيال، وأن 30 يونيو هي يوم الملحمة وهي حدث تاريخي، ولا يجب تشويشها وتشويهها».