شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة: «بعد 30 يونيو بقينا نشوف الرئيس في الشوارع وسط الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الإعلامية بسمة وهبة باللفتات الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي طوال فترة حكمه للبلاد، وذلك خلال تعليقها على الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، موضحة: «قبل 30 يونيو مين كان يصدق إن فيه مسؤول أو وزير ممكن ينزل يمشي وسط الناس في الشارع، ويقف ويسمع مشكلاتهم ويحلها».

وأضافت وهبة خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، الأربعاء: «مين كان يصدق إن الشوارع اللي كانت مفيهاش أمان لدرجة إن الناس كانت بتخاف تمشي، إنها تبقى نفس الشوارع اللي بينزل فيها رئيس الجمهورية يتفقد الأعمال والطرق والمشروعات ويقف بسيارته وسط الناس والعمال ويسمع مشكلاتهم ويحلها فورًا».

وتابعت: «مين كان يصدق إن كل ده حصل بعد ثورة 30 يونيو.. بقينا نشوف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشوارع يجري جولات ميدانية مفاجئة ويقف وسط الناس يسمع منهم اقتراحاتهم، ويرفع شعار جبر الخواطر لكل الناس اللي بتقابله، لدرجة إن الناس بقت تحب يوم الجمعة وتتمنى إن ربنا يرزقها بلقاء الرئيس صدفة».

وأكدت أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دخل عزبة الهجانة وهي منطقة عشوائية، رغم أن هذا النوع من المناطق لم يكن أحد يستطيع دخوله قبل ثورة 30 يونيو»، مشيرة إلى أنه «لو كنت سألت مواطن مصري وقلت له تفتكر لو فيه سيدة عملت استغاثة لرئيس الجمهورية وقالت إن نفسها تشوفه عشان يحل مشكلتها كان ممكن يحصل إيه؟!.. كان هيقول بيحلم، لكن بعد 30 يونيو الإجابة اتغيرت، لأن الرئيس السيسي جبر خاطر الغلابة».