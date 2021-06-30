شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: مصر تقوم بملحمة عالمية للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن القطاع الطبي شهد ثورة وتطورا طبيا غير محدود، شمل كل المؤسسات والبشر، مضيفا: «مصر تمتلك خبرات طبية كبيرة ومتطورة للغاية، ودليل على ذلك؛ مواجهة القطاع الطبي لأزمة كورونا، والخروج منها بأقل الخسائر».

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلته الهاتفية على قناة «دي إم سي»، الأربعاء، أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على تحديث وتطوير المجال الطبي، ونقل الكفاءة الطبية العالمية إلى مصر بأحدث الطرق العلمية، موضحا أن القيادة السياسية عملت على إنشاء هيئة الشراء الموحد؛ من أجل الحصول على أحدث الأجهزة العالمية؛ لتقديم رعاية طبية بمواصفات عالمية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: إلى أن الرئيس السيسي يتابع كل المبادرات التي تقدمها الدولة عن طريق تقارير يومية توضح مدى الإنجاز، وما يتم على أرض الواقع، متابعا: «على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي، تهدف لاكتشاف الأمراض في مرحلة مبكرة، للسيطرة عليها بشكل فوري».

وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة تساهم في الكشف عن أمراض الضغط والسكر، منوها بأن السكر والضغط من أهم الأمراض التي يمكن أن تسبب تدهورات صحية، تؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي، وهنا تكمن أهمية المبادرات الرئاسية.

وشدد على أن الرئيس السيسي لم يهتم فقط بالرجل؛ بل بالنساء أيضا؛ وذلك من خلال الكشف المبكر عن الأورام، والعمل على علاجهن على الفور.

وفيما يخص حصول مصر على اللقاحات، أكد أن مصر تقوم بملحمة عالمية؛ من أجل الحصول على اللقاح، والعمل على تصنيعه محليا؛ من أجل الشعب وحمايته.

ونوه بأن مصر أنهت اتفاقا للحصول على لقاح جونسون آند جونسون، موضحا: «مصر تعاقدت على 26 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون بالفعل».