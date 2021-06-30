شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن الوزارة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021، مؤكدا أن أول إنتاج للقاح مصري كان بالأمس، وتم إنتاج 300 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أنه في إطار توجيهات الرئيس في شهر أغسطس الماضي، بضرورة توطين الصناعة الوطنية لإنتاج لقاح لكورونا، مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات مع شركة «سينوفاك الصينية» للعمل على الإنتاج.

وتابع: «نستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية من أجل حماية أبنائنا».