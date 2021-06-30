شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: هذا سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يشعر بالشبع بصورة كبيرة، نتيجة اتساع حجم المعدة، خاصة أن المعدة في الأساس عضلة، والعضلة تنمو عند الاستخدام بشكل كثير.

وتابع«غزالي» خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن السعرات الحرارية الكبيرة تتحول إلى دهون داخل الجسم، مشيرًا إلى أن هناك كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يملء المعدة ويشعر بالشبع، خاصة أنه يحتوي على نبات الجرسنيا الذي يتحكم في الشهية بصورة كبيرة، بدون أي أثار جانبية.

وأشار إلى أن نبات الجرسنيا يزيد الإحساس بالشيع، ويقلل من عدد الخلايا الدهنية في الجسم، وتساعد على تفتيت الدهون المتواجدة في جميع الخلايا.