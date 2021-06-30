شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: علاج أول 10 حالات تعانى من الضمور العضلى الأسبوع المقبل بـ3 مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك دعما سياسيا، وإرادة سياسية كبيرة من أجل توفير علاج ضمور العضلات، الذى يعد من أغلى أنواع الدواء على مستوى العالم، مشدداً على أن الرئيس السيسى، وجه بضرورة سرعة التفاوض مع شركات الأدوية من أجل الوصول إلى صيغة مهمة نتمكن من خلالها توفير دواء ضمور العضلات بمصر.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أن مرض ضمور العضلات رغم أنه قليل بمصر، إلا أنه تسبب في تعاسة بعض الأسر المصرية كون هذا المرض يؤدى إلى الموت.

وأكد "مجاهد"، أنه تم تشكيل لجنة قومية لتقييم الحالات التى تعانى من الضمور العضلات من أجل دراسة كل حالة على حدى وتحديد العلاج، مضيفا: "سنبدأ بأول 10 حالات الأسبوع المقبل فى 3 مستشفيات منها معهد ناصر ومستشفى عين شمس".