شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة جديدة وإنجازات من ثمار ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر تعيش إنجازات ونهضة جديدة تفرح كل المصريين، والتي هى الثمار الطيبة ليوم 30 يونيو، متابعا: "30 يونيو كان هدفنا فيه واحد هو استرجاع الدولة..و رجعت الحمد الله وبدأ تأسيس الدولة.. أو كما يحلوا للسيد الرئيس أنه يسميها الجمهورية الجديدة".

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أن ما يحدث في مصر الآن من تطور وإنجاز في كافة القطاعات يصعب أن تجده فى أى دولة أخرى في العالم، خاصة وأن التحديات التي تحيط بمصر خطيرة جدا ومن عدة جهات خلاف التحديات الداخلية، متابعا : "ورغم كل هذه التحديات في ظرف سنوات قليلة ستكون مصر حديث العالم".

واستطرد قائلا: "أنا متأثر مما يحدث في مصر لأنه يحدث في كافة المناطق بمصر وليس منطقة واحدة وهذا يعد إنجازا كبيرا يطال كافة القطاعات في الدولة ويتم العمل فيها بشكل متوازى".