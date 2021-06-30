شكرا لقرائتكم خبر عن "قرار شعب" فيلم وثائقى.. مشاهد تكشف دموية الإخوان وتؤكد إرهاب الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى تبثه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى، مشاهد العنف والدموية لأنصار جماعة الإخوان وأعمال الفوضى التي ارتكبوها خلال فترة حكم الإخوان، وما بعدها، وترديدهم مصطلح "الخلافة الإسلامية".

الفيلم، عرض عددا من التهديدات التي صدرت من منصة اعتصام جماعة الإخوان بعد الإطاحة بحكم المعزول محمد مرسى، والتي تضمنت تهديدات بتفجير مصر، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم في إشارة واضحة بأن الجماعة تنوى ممارسة العنف من أجل أن تستمر في الحكم.

الفيلم أيضا عرض لقطات ومشاهد تكشف استخدام أعضاء جماعة الإخوان للسلاح خلال مظاهراتهم، في مواجهة قوات الشرطة، كما تضمن الفيلم الوثائقى شهادات من مواطنين تؤكد أن الجماعة كانت تستخدم القوة والعنف في مواجهة من يعارض اعتصامهم.

خلال الفيلم يقول الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إنه لا يوجد خلافة فى الإسلام، في إشارة إلى أن الشعارات التي رفعتها الجماعة وأعضاؤها خلال اعتصاماتهم حول الخلافة الإسلامية، ليس لها علاقة على الإطلاق بالشريعة الإسلامية.

الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة تصف خلال الفيلم الوثائقى فترة حكم جماعة الإخوان لمصر، خلال عام، بأنها كانت صدمة معلقة: "كانت صدمات الحقيقة".

وفى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من كافة أبناء الشعب المصرى فى مختلف الميادين والشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذى كانت تريده الجماعة الإرهابية وهو الواقع الذى يقوم على العنف والدم وسطر الشعب ملحمة وطنية فريدة، وعادت الروح للبلاد من جديد بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية.

8 سنوات مرت على وضع كلمة النهاية لكذب وتلفيق واستقطاب الجماعة الإرهابية، وأدراك المصريين للفتنة التى كانت تريد هذه الجماعة نشرها، وتصدوا للخراب والتدمير.. 8 سنوات مرت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ تنظيم واحتلال.. وحان الوقت للحديث عن القرار الذى حرر مصر من جماعة الإخوان.