شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. عرض "قرار شعب".. فيلم وثائقى يرصد ملحمة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى للتلفزيون المصرى، الساعة 10 مساءً الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، حيث يتضمن الفيلم الوثائقى، لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة المصرية.

ويرصد الفيلم الوثائقى، كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونهاية حكم الإخوان.

وتمر اليوم الأربعاء، 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي قرر الشعب المصرى فيها الخروج من قيود الإخوان، والتحرر من جماعة أرادت السيطرة على الدولة، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها ولكن جاءت الثورة الفريدة في تاريخ مصر، وتصدى الملايين من الشعب المصرى لمن أرادوا سرقة وطنه، ليبزغ فجر جديد للوطن.

وفى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من كافة أبناء الشعب المصرى في مختلف الميادين والشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذى كانت تريده الجماعة الإرهابية وهو الواقع الذى يقوم على العنف والدم وسطر الشعب ملحمة وطنية فريدة، وعادت الروح للبلاد من جديد بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية.

8 سنوات مرت على وضع كلمة النهاية لكذب وتلفيق واستقطاب الجماعة الإرهابية، وأدرك المصريين الفتنة التي كانت تريد هذه الجماعة نشرها، وتصدوا للخراب والتدمير.. 8 سنوات مرت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ تنظيم واحتلال.. وحان الوقت للحديث عن القرار الذى حرر مصر من جماعة الإخوان.