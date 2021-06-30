شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لما نشرته شبكة cnn الإخبارية الأمريكية، دون ذكر سبب الوفاة.

وبحسب cnn، قالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكى وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر، فى الثامنة والثمانين من عمره، كان محاطًا بالعائلة فى محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذى لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التى جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".