شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية المصرية فى نيويورك يحيون ذكرى ثورة 30 يونيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى عدد من أبناء الجالية المصرية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة ذكرى ثورة 30 يونيو، رافعين أعلام مصر ولافتات تؤكد دعم لمؤسسات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن وقوفهم التام مع مصر وقيادتها فى الإجراءات التى تتخذها لحماية الأمن القومى المصرى.



الجالية المصرية فى نيويورك تحيي ذكرى ثورة يونيو

فى الثلاثين من يونيو من عام 2013 اصطف المصريون جنبا إلى جنب للمطالبة بعزل الرئيس الإخوانى، وإسقاط حكم الإخوان الإرهابية، بعد عام شهدت فيه البلاد العديد من الأزمات، وارتكبت خلالها الجماعة أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينها وبين الشعب خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، التى كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.



الجالية المصرية في نيويورك

30 يونيو يوم إسقاط الإخوان فى مصر، لكنه أيضا كان يوما مليئا بالأحداث التاريخية المهمة، التى تؤكد أن هذا التاريخ أحد التواريخ المجيدة فى التاريخ العربى.



المصريون فى نيويورك يحيون ذكرى ثورة يونيو