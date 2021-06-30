في انتظار الوصف الوظيفي.. برلمانية تكشف آخر تطورات تكليف خريجي كلية العلوم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تلقت ردا من وزارة الصحة حول تكليف خريجي العلوم الطبية بجامعتى المنوفية وبنى سويف.

وأوضحت هناء سرور في بيان لها، الأربعاء، أن وزارة الصحة أكدت أنها في انتظار بطاقة الوصف الوظيفي لخريجي كلية العلوم الطبية، من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشارت إلى أن تم عرض الطلب على اللجنة العليا للتكليف في الـ 24 من يناير الماضي، وتمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول ما إذا كان صدرت منه بطاقة وصف وظيفي جديدة حسب وصف لجنة رئاسة الوزراء من عدمه، وقررت اللجنة تأجيل النظر في التكليف لحين ورود اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في العاشر من مايو الماضي.

وكانت النائبة هناء سرور تقدمت بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتكليف خريجي كليات العلوم الطبية بوزارة الصحة، خاصة أن احتياج مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في حاجة لمثل هذه التخصصات.

وقالت هناء سرور، إن درجة القبول بكلية العلوم الطبية لا تقل عن ٩٧٪، وتنص لائحتها على أن مدة الدراسة ٤ سنوات عملية ونظرية، وأخرى امتياز إجباريا بالمستشفيات الجامعية، بأقسام أشعة وتصوير طبي وتحاليل طبية وأجهزة طبية، وتتضمن اللائحة بعد الدراسة تكليف هؤلاء الخريجين، إلا أن ذلك لم يحدث.