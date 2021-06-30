التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وبراءة سما المصري.. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال علاء حسانين وحسن راتب

أمر المستشار النائب العام، مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ "علاء حسانين"، و"حسن راتب"، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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انهيار عقار مكون من 3 طوابق تقطنه 7 أسر في الإسكندرية

انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا.

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30 ثانية أشعلت السوشيال ميديا.. الأمن يتتبع فيديو تقبيل شخص لطالبة عنوة دون تحرير محضر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لتحديد وضبط شخص متهم بالتحرش بطالبة داخل مكتبه.

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الداخلية تداهم مصانع تعيد تدوير النفايات الطبية الخطرة في الدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية استهدفت مصانع، ومخازن غير مرخصة؛ لإعادة تدوير المخلفات الطبية، والإلكترونية، والمعدنية، والبلاستيكية الخطرة بالدقهلية.

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الداخلية: طالب وعامل وراء فيديو العبث بـ"بلف طوارئ" لمترو الأنفاق

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عبث أحد الأشخاص بـ"بلف" الطوارئ الخاص بإحدى عربات مترو الأنفاق.

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"الاقتصادية" تخلي سبيل سما المصري بقضية سبّ مرتضى منصور

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه، لجلسة 14 يوليو المقبل، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

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للمرة الثالثة.. الحكم على تامر أمين في إهانة "أهل الصعيد" 14 يوليو

حجزت محكمة جنح مدينة نصر، الحكم على الإعلامي تامر أمين في اتهامه بإهانة أهل الصعيد لجلسة 14 يوليو المقبل.

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