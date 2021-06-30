"خلافات بالملايين مع حسانين".. ماذا قال حسن راتب في تحقيقات قضية "الآثار الكبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال رجل الأعمال حسن راتب في التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهام 19 شخصًا بالتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة، إن له تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي النائب السابق علاء حسانين وخلافات حولها.

ونفى "راتب" وفق تحقيقات النيابة، ما نسب إليه من اتهامات بشأن تمويل عمليات التنقيب عن الآثار في 4 مواقع أثرية تابعة لقانون حماية الآثار.

وجاء اسم رجل الأعمال حسن راتب في القضية بعدما أفاد أحد المتهمين استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة "راتب" في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت تحريات الشرطة صحة قول المتهم عن توريط "راتب" في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار، وصلته بزعيم التشكيل.

وبناءً على تحريات الشرطة واعتراف أحد المتهمين عن "راتب" أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه.

وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس حسن راتب و18 آخرين، وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتنقيبهم عن الآثار، والاتجار فيها، وتهريبها خارج البلاد.