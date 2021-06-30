شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أرقام المصابين بكورونا تتناقص تدريجيًّا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبثت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي.

واستكمل قداسته في عظة اليوم عنوان «رسالة فرح» وذلك من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، وهو العنوان الذي بدأ قداسته تناوله من الأسبوع الماضي.

كان قداسة البابا قد أشار في بداية عظته الأسبوع الماضي لدى عودة الاجتماع بعد انتهاء فترة الخمسين المقدسة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح من خلال أصحاحات رسالة فيلبي المعروفة بأنها «رسالة الفرح».

وألمح البابا إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت أرقام المصابين به تتناقص تدريجيًّا.