شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُشيد باحتفالات مراكز الشباب بـ«30 يونيو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باحتفالات مراكز الشباب والرياضة لثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الاحتفال بثورة 30 يونيو يعكس فرحة الشعب المصري كله بعودة وطنه مصر إليه كدولة مؤسسات وواحة للأمن والأمان، بجانب إعادة دوران حركة التنمية بمشروعات عملاقة وقومية.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصر، وهي خير دليل على عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضه تشارك كل عام في هذا الحدث وتتميز دائمًا بجدارتها في الظهور بالمظهر المشرف،موضحا ضرورة المشاركه المجتمعيه والفعاله لشباب التطوع والجواله وبرلمان الشباب، وعمل عروض رياضيه وفنية.

وأوضح أنه يجرى متابعة كافة البرامج وفعاليات الاحتفالية من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تنفذها المديرية للإشراف والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

يذكر أن تبدأ الفعاليات بتنفيذ مبادرة (ساعة رياضة 7 الصبح) والتي من خلالها جرى فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال الجمهور لممارسة الرياضة صباحًا، بغرض دعم الجهود الخاصة بجعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الفئات العمرية، ومن المقرر، أن تبث كافة الفعاليات online على منصة zoom في إطار منظومة المتابعة الرقمية التي أطلقتها الوزارة، وحرصت على التعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة والإدارات الفرعية ومراكز الشباب لضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وفقًا للتعليمات الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة