شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإرادة السياسية سبب التفاوض مع شركات أدوية مرض ضمور العضلات الشوكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إن القيادة السياسية تقوم بمتابعة دقيقة لكافة الاستغاثات في مختلف الأمراض من خلال وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتلقى توجيهات يومية لعلاج بعض الحالات على نفقة الدولة، بما في ذلك مرضى ضمور العضلات الشوكي خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأربعاء أن مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض التي تصيب الأطفال وتؤدي إلى الوفاة في أغلب الحالات المصابة.

وتابع «لولا الإرادة السياسية مكناش نقدر نعرف نتفاوض مع شركات الأدوية والوصول إلى معادلة لتوفير هذه الأدوية بأسعار تستطيع تحملها الحكومة من خلال صندوق تحيا مصر».