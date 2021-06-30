شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: عدم حفظ المجمدات بشكل جيد قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية، إن درجة الحرارة المثلى للحفاظ على المجمدات في الفريزر تقدر بـ -18.

وتابعت «تاج الدين»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج «كونسولتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أن حفظ المجمدات التي تقدر صلاحيتها بـ6 شهور في درجة حرارة أقل من -18 يؤدي إلى تقليل مدة الصلاحية، وانخفاض القيمة الغذائية، وقد يحدث تسمم غذائي، وفشل كلوي، والكثير من الأمراض التي لا يتخيلها البعض.

وشددت على ضرورة عدم تكرار كلمة «معدة المصريين بتهضم الزلط»، معقبة: «مش بتهضم الزلط ولا حاجة، هي بتحوش ليك، وعشان كده بنشوف الكثير من كبار السن مصابين بالأمراض».