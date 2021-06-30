شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال محور شمال الأقصر للربط بين الصحراوى الشرقى والغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة بدء تنفيذ أعمال مشروع محور شمال الأقصر.

ناقش الاجتماع دور كل جهة منوطة والأعمال المكلفة بها لبدء العمل في إنشاء محور شمال الأقصر من الطريق الصحراوى الشرقي حتى طريق الصحراوي الغربي، الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأبناء حسن علام. وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة مع كافة الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال المشروع وحل أي عقابات قد تعرقل أعمال تنفيذه، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المركز والمدن لسرعة تنفيذ المشروعات والقومية.