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تطوير مواسير الصرف الصحى في القرنة

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الأربعاء، العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، سير العمل بالمرحلة النهائية لمشروع الصرف الصحى بالطارف القديم والانتهاء من الوصلات الفرعية بالشوارع الجانبية ووصول المواسير اللازمة لانهاء خط الانحدار الرئيسى لمحطة الرفع وخط الطرد.

يأتي ذلك طبقًا للجدول الزمنى المتفق على قيام الشركة المنفذة لتسليم المشروع إلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في 30/10/2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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