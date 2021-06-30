شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مواسير الصرف الصحى في القرنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اليوم الأربعاء، العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، سير العمل بالمرحلة النهائية لمشروع الصرف الصحى بالطارف القديم والانتهاء من الوصلات الفرعية بالشوارع الجانبية ووصول المواسير اللازمة لانهاء خط الانحدار الرئيسى لمحطة الرفع وخط الطرد.
يأتي ذلك طبقًا للجدول الزمنى المتفق على قيام الشركة المنفذة لتسليم المشروع إلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في 30/10/2021.