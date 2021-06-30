شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مواسير الصرف الصحى في القرنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الأربعاء، العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، سير العمل بالمرحلة النهائية لمشروع الصرف الصحى بالطارف القديم والانتهاء من الوصلات الفرعية بالشوارع الجانبية ووصول المواسير اللازمة لانهاء خط الانحدار الرئيسى لمحطة الرفع وخط الطرد.

يأتي ذلك طبقًا للجدول الزمنى المتفق على قيام الشركة المنفذة لتسليم المشروع إلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في 30/10/2021.