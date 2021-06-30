شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب نيو جيزة»: متابعة الأطفال حديثي الولادة تحميهم من الإصابة بضمور العضلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة لمياء محسن، عميد كلية طب نيو جيزة، أنه يجب متابعة الأطفال حديثي الولادة دوريا ومتابعتهم لكي لا يصابوا بالضمور العضلي.

وأضافت لمياء محسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مرض الضمور العضلي منتشر أكثر في المناطق النائية والريفية بسبب عدم ملاحظة الأهالي لأي انحراف عن النمو الطبيعي للطفل.

وعزت سبب انتشار مرض الضمور العضلي بين الأطفال لعدم تشيخص المبكر للأطفال حديثي الولادة، مؤكدا أنه كلما كان التشخيص مبكر وإجراء الفحوصات على الأطفال حديثي الولادة كان الشفاء من مرض الضمور العضلي أكبر.

وطالبت الأسر عند ملاحظة أي انحراف عن النمو الطبيعي لأطفالهم ضرورة إخضاعهم لطبيب متخصص، مشيرة إلى أن علاج المرض باهظ الثمن بسبب أنه علاج جيني حديث.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.