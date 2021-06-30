شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تُقرر إطلاق اسم ممرضة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إطلاق اسم الممرضة «ولاء محمد جمعة»، والتي وافتها المنية هي وابنتها إثر حادث سير أليم، على قسم حضانات الأطفال بالمجمع الطبي في الإسماعيلية، إضافة إلى صرف المزايا المالية المتعلقة بمثل هذه الحالات لأسرتها، وذلك طبقًا للائحة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، وترأسه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

كما حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.