شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والدة الطفل رشيد على قرار الرئيس بعلاج مرضى ضمور العضلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت هدى بدر، والدة الطفل رشيد مريض ضمور العضلات، عن فرحتها بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تكفل الدولة بعلاج ابنها، قائلة: انبسطت جدا جدا الحمد لله المرض مكنش معروف في مصر خالص، فكفاية إن فيه وعي للناس«.

وأعربت هدى بدر عن سعادتها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في مداخلة هاتفية لفضائية TeN، مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت والدة الطفل رشيد: «رشيد كل يوم حالته تسوء، وكل يوم أعصابه بتضعف، رشيد في الصورة المتداولة له كان بيسند على أيده دلوقتي مش بيعرف يعمل الحركة دي».