شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة وصلات الكهرباء للكولديرات حفاظا على سلامة المواطنين في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على مراجعة جميع أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة ووصلات التيار الكهربائي العشوائية بالشوارع والطرق العامة ومبردات المياه العشوائية «الكولديرات» حفاظا على سلامة المواطنين.
ووجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أجهزته التنفيذية بالاشتراك مع ممثلي الكهرباء، وشركة مياه الشرب، والصرف الصحي للمرور على الشوارع لمراجعة كافة وصلات الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة ومبردات المياه.
وتم المرور على شوارع المدينة والقرى والتأكد من عزل أسلاك الكهرباء الموصلة لمبردات المياه، كما تم التوجيه بفصل المرافق عن المبردات التي لا تعمل وتمثل خطورة على المواطنين.
وشدد على أن تكون كافة الوصلات الكهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية لها، تحت إشراف عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز، ورئيس شبكة المياه، ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات بالتنسيق مع قسم الكهرباء بمجلس المدينة.