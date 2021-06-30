شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة وصلات الكهرباء للكولديرات حفاظا على سلامة المواطنين في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على مراجعة جميع أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة ووصلات التيار الكهربائي العشوائية بالشوارع والطرق العامة ومبردات المياه العشوائية «الكولديرات» حفاظا على سلامة المواطنين.

ووجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أجهزته التنفيذية بالاشتراك مع ممثلي الكهرباء، وشركة مياه الشرب، والصرف الصحي للمرور على الشوارع لمراجعة كافة وصلات الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة ومبردات المياه.

وتم المرور على شوارع المدينة والقرى والتأكد من عزل أسلاك الكهرباء الموصلة لمبردات المياه، كما تم التوجيه بفصل المرافق عن المبردات التي لا تعمل وتمثل خطورة على المواطنين.

وشدد على أن تكون كافة الوصلات الكهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية لها، تحت إشراف عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز، ورئيس شبكة المياه، ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات بالتنسيق مع قسم الكهرباء بمجلس المدينة.