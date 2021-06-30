شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شرطيين وإصابة مجندين إثر انقلاب سيارة تأمين لموكب محافظ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي رائد ومعاون شرطة من قوة مديرية أمن البحر الأحمر مصرعهما، وأصيب مجندين، الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة على طريق الزعفرانة- أس غارب عند منطقة دير الأنبا بولا أثناء عملهم في مرافقة وتأمين موكب المحافظ خلال زيارته للمنطقة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل الجثمانين لمشرحة مستشفى رأس غارب، والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.