شكرا لقرائتكم خبر عن أم طفل مصاب بضمور العضلات تبكي على الهواء: «كنت بشوف ابني بيموت قدامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت إسلام عز، والدة الطفل فهد مريض ضمور العضلات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلانه تكفل الدولة المصرية بعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات: «هو الأب والسند».

وأضافت «إسلام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المُذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه بسبب ظروف عملها كممرضة بإحدى المستشفيات وتغيب عن ابنها المريض بالساعات الطويلة، لافتة إلى أن ضمور العضلات دمر مناعة طفلها فهد الذي لم يبلغ العامين و10 شهور.

ودخلت والدة الطفل المصاب، في حالة بكاء: «كنت بشوف ابني بيموت قدامي كل لحظة.. لكن إحنا اللي كنا بنموت، مضيفة أنه علاج ابنها يبلغ 35 مليون جنيه ولم يكن في مقدرتها شرائه.

وتابعت: «الطبيب المعالج قالي استودعي ابنك عند الله»، مردفة: «كنا بنعتمد على بعض الفيتامينات بحوالي 700 جنيه شهريا».