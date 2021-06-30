شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحات السمنة: بالون المعدة في هذه الحالة بديل لعملية التكميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن البالون الذي يركب لمدة عام في معدة يعتبر بديلا لعملية التكميم.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء أن البالون الذي ي ستمر لمدة عام في المعدة يساعد على خفض الوزن بنسبة تصل لـ45 كيلو، أما البالون الذي يركب لمدة 6 شهور فقد يؤدي إلى خفض الوزن من 20 لـ25 كيلو معقبَا: «البالون حل سحري لمريض السمنة».

وأضاف أن تقنية الجي بلازما سيتم استخدامها لعلاج ترهلات الجلد بعد خفض الوزن، مشيرًا إلى أن علاج الترهلات قبل الجي بلازما كان يتم من خلال بعض التدخلات الجراحية، وهذا الأمر اختلف بصورة كبيرة الآن.