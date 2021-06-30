شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاربعاء بقاعه المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة محافظ جنوب سيناء اجتماعا لتوقيع وتفعيل برتوكول تعاون في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021م، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ومستشاري السيد المحافظ ومساعد مدير الأمن، ومدير المرور، ومديري المديريات والادارات بالديوان العام المعنين بالاجتماع، ومتدربي الاكاديمية الوطنية للتدريب والنائب حميد أبو بريك عضو مجلس النواب .

ويأتي البرتوكول نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم حدوث ما يعكر صفو العملية الامتحانية والحفاظ على صحة الطلاب ليتم التنسق مع كافة الأطراف المعنية لقيام كل مؤسسة من كافة الأطراف المعنية داخل المحافظة.

استعرض محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم الأدوار المنوطة لكل مديرية التي جاءت للتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية أمن جنوب سيناء ومديرية الصحة والإسعاف وهيئة التامين الصحي ومديرية التموين وقطاع الكهرباء وقطاع المياة والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية وكذا رؤساء المدن ومركز العمليات وإدارة الازمات. وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021م.