شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يصدر حركة تغيرات محدودة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، حركة تنقلات محدودة، حيث تقرر نقل اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى من مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينه شرم الشيخ للقيام بتيسير اعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينه دهب.

واللواء عارف عبدالعزيز من قائما بتيسير اعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينه دهب لقائما بتيسير اعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينه طابا.

وعلي الشحات من قائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا لوكيل الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة .وقال المحافظ ان تلك التغيرات لضخ دماء جديدة في عدد من المدن من أجل خدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الدوري الاسبوعي بقاعه الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ومستشاري السيد المحافظ وزرؤساء المدن ومديري المديريات والادارات بالديوان العام المعنين بالاجتماع ومتدربي الاكاديمية الوطنية للتدريب والنائب حميد ابو بريك عضو مجلس النواب